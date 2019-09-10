В Баяутском районе Сырдарьинской области создан экспериментальный палаточный городок для сборщиков хлопка, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Как сообщили «Газете.uz» в Минтруда, городок рассчитан на 400 человек. В нем предусмотрены все необходимые условия для сборщиков хлопка: медицинский пункт, питание, душ, туалет, горячая вода и постельные принадлежности.

В этом году палаточные городки будут открыты только в Сырдарьинской области, как регионе с наибольшим дефицитом рабочей силы во время хлопковой кампании. Всего в области запланировано открыть 90 таких городков.

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