Кабинет Министров Узбекистана 9 сентября утвердил меры по организованному проведению уборки хлопка-сырца урожая 2019 года, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Тарифная ставка за ручной сбор 1 кг хлопка на первом этапе составит 800 сумов, на втором этапе — 1200 сумов. Тариф за машинный сбор хлопка установлен в 600 тысяч сумов за 1 тонну.

Руководителям отрядов сборщиков хлопка-сырца будет выплачиваться 2 млн сумов, руководителям центров сборщиков — 3 млн сумов ежемесячно в течение сезона.

Фонду государственной поддержки сельского хозяйства, согласно постановлению, для сбора урожая в краткие сроки и своевременного расчета со сборщиками выделяется беспроцентная ссуда с условием возврата в 2020 году.

В прошлом году тариф за ручной сбор на первом этапе составлял 650 сумов за 1 кг, на втором этапе — 850 сумов, на третьем — 1000 сумов. За 1 тонну машинного сбора выплачивалось 400 тысяч сумов.