Ташкентский клуб «Хумо» одержал победу над российской командой «Рязань» в дебютном матче Высшей хоккейной лиги, сообщила пресс-служба клуба. Матч прошел в Ташкенте в ледовом комплексе «Хумо Арена» в среду и завершился со счетом 5:0.

Первый период прошел в вязкой борьбе, хоккеисты «Рязань» ни в чем не уступали сине-оранжевым, местами даже превосходили, ведь у «Хумо» долгое время не было игровой практики.





Во втором периоде хозяева матча забросили дважды за 23 секунды. Автором первого гола стал Андрей Смирнов (31), второго — Александр Щербина (77), а третью шайбу на 38-й минуте встречи забросил Арсений Ерохин (44).

В финальном периоде голы в исполнении Евгения Григоренко (38) и Артёма Воронина (17) установили окончательный счет встречи. С результатом 5:0 Узбекистан вернулся в большой хоккей после 30-летнего перерыва.





Следующий матч состоится 13 сентября в Ташкенте, начало в в 19:30. «Хумо» сыграют на домашней арене с казанским клубом «Барс».

Высшая хоккейная лига — международный хоккейный чемпионат. Участие в регулярном чемпионате принимает 34 клуба из России, Казахстана, Китая и теперь Узбекистана. Команды распределены по двум конференциям и четырем дивизионам. Каждая из них сыграет 54 матча — 27 на домашней арене и 27 на выезде. По результатам сезона только 16 команд выйдут в плей-офф и будут бороться за кубок Петрова («Братина»).

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