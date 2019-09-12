Все знают, что сильный иммунитет — это почти стопроцентная гарантия того, что это осенью можно будет обойтись без больничных, пропусков занятий и постельного режима на несколько дней. Но при этом каждый работающий человек понимает, что при нашем ритме жизни вряд ли получится ежедневно делать зарядку, закаляться и питаться только полезной пищей. На самом деле существуют более легкие и приятные способы позаботиться о своем иммунитете. Один из них — это витаминные смеси Cibus, новый продукт в ташкентских магазинах, который уже хорошо знают за пределами столицы.





Что такое витаминная смесь и с чем ее едят?

Витаминная смесь — это вовсе не варенье или джем! Это специально подобранная смесь натуральных природных иммуностимуляторов — сухофруктов, полезных орехов, свежих овощей и фруктов, собранных в садах Узбекистана. Такие смеси делались еще нашими бабушками в деревнях из того, что росло в саду. И надо сказать, что тогда дети действительно болели меньше. А теперь специально для жителей мегаполиса Cibus совместил традиции, науку и технологии в натуральных смесях, обогащенных природным йодом и разработанных совместно с Академией целителей Узбекистана.





Витаминная смесь Cibus — это натуральный продукт, который появился на полках ташкентских магазинов совсем недавно. Производить же его начали еще два года назад в Ферганской долине, где он пользуется огромным успехом. Говорят, что любители здорового питания из Ташкента даже просят знакомых водителей, чтобы те купили и привезли баночку-другую витаминной смеси. Но теперь в этом уже нет необходимости, потому что этот единственный в своем роде продукт появился и в столице.





Витаминную смесь можно добавлять в кефир или творог, а также есть просто так. А самое главное — можно разбавить 3−4 столовых ложки смеси в одном литре воды и получить натуральный витаминизированный напиток. Варианты применения смеси просто бесконечны. А учитывая то, что она представлена в девяти вкусах, можно смело поселить новый продукт у себя на кухне, чтобы всегда радовать близких, удивлять гостей или просто дать напиток ребенку в школу — это куда полезнее газировки. Можно выбрать смесь по своему вкусу — у Cibus есть ягодные, фруктовые, овощные, ореховые и другие миксы из природных ингредиентов.





Результаты употребления смеси — это укрепление иммунитета и восполнение дефицита микроэлементов и витаминов в организме. Всего с одной ложкой смеси можно получить половину суточной нормы йода, что очень важно в нашем йододефицитном регионе. А дальше результаты налицо: улучшение успеваемости в школе, более высокая сопротивляемость организма простудам и всегда хорошее настроение.





Приобретать витаминную смесь Cibus можно уже сейчас — начался учебный год, скоро начнутся холода и потребуется крепкий иммунитет. Новый продукт сейчас представлен в сети магазинов Ecobazar, в магазине №40 (3-й ряд) рынка «Урикзор», маркете Ermak на Лабзаке, а в ближайшее время смеси появятся и в других крупных ташкентских супермаркетах. Цена за большую баночку весом 430 грамм составляет всего 15 тысяч сумов при сроке годности 18 месяцев — такого объема за приемлемую цену хватит всей семье надолго. Смеси уже активно покупают, особенно их хвалят родители.

«Я всегда уделяю большое внимание здоровью своего 8-летнего сына — мы пьем витамины, делаем зарядку и тепло одеваемся. А со смесями Cibus все стало еще проще: я разбавляю ложку смеси в воде и даю сыну в школу. Это и недорого, и я уверена, что с иммунитетом и витаминами у него все будет в порядке!», — Камола Нурходжаева, 34 года.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 91−609−08−88, (+998) 90−625−00−55, (+998) 91−616−08−88.

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