Подполковник Нуриймон Абдурахим Абулхасан назначен начальником отдела Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

До назначения он с апреля 2018 года работал заместителем председателя Комитета по делам религий — директором Информационно-аналитического центра по изучению религиозно-социальных процессов. На этом посту его сменил Дилшод Мухитдинович Эшнаев.

Нуриймон Абулхасан окончил Ташкентский исламский институт (1994) и Университет Ал-Азхар в Египте (1997). Работал на различных должностях в Комитете по делам религий, аппарате президента и в структуре МВД.

Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом с марта 2018 года возглавлял полковник Дониёр Бахтиёрович Кадиров. В марте 2019 года его назначили начальником Главного управления безопасности на транспорте МВД, а в июне он стал заместителем министра внутренних дел по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма.

Абдугофур Ахмедов. Фото: Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

Ранее стало известно о смене руководителя Комитета по делам религий. Его новым руководителем стал полковник Абдугофур Тўйчибоевич Ахмедов, ранее работавший начальником Управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области. Предыдущим главой комитета (с апреля 2018 года) был Жасур Косимович Акрамов.