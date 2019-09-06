Батыр Иркинович Закиров назначен министром строительства Узбекистана. Указ об этом 31 августа подписал президент. Пресс-служба Министерства строительства сообщила об этом 5 сентября.

Ранее его кандидатуру на эту должность одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса. Пост министра строительства оставался вакантным с мая после назначения Абдукаххара Тухтаева хокимом Шайхантахурского района Ташкента.

Шерзод Хидоятов. Фото: «Узбекистан 24».

Указом президента от того же дня Шерзод Саиджанович Хидоятов назначен первым заместителем министра строительства. До назначения он возглавлял Дирекцию по строительству Международного делового центра Tashkent City при Кабинете Министров, а ранее — работал директором по строительству группы компаний Akfa.