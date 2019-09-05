Рейтинги банков Узбекистана остаются относительно низкими в международном контексте, говорится в обзоре рейтингового агентства Standard & Poor’s, опубликованном 5 сентября.

Рейтинги определяются на основе анализа следующих факторов:

• макроэкономическая ситуация, в которой осуществляет деятельность конкретный банк;

• специфические факторы для конкретного банка, позволяющие сделать вывод о его кредитоспособности, в частности о бизнес-позиции, показателях капитализации и прибыльности, позиции по риску, а также показателях фондирования и ликвидности;

• вероятность получения экстраординарной внешней поддержки.

Отраслевые и страновые риски банковского сектора страны оценены на «8» (по шкале от «1» до «10», где «1» соответствует самому низкому уровню рисков, «10» — самому высокому уровню рисков). Оценка экономических рисков- «7», оценка отраслевых рисков — «9»; обе оценки находятся в нижнем сегменте спектра. Базовый уровень рейтинга коммерческого банка, осуществляющего операционную деятельность только в Узбекистане, — «b+».

При оценке экономических рисков эксперты учитывали низкий уровень благосостояния населения, который в определенной степени компенсируется значительными бюджетными и внешнеэкономическими показателями, и невысокий, хотя и повышающийся, уровень эффективности монетарной политики.

S&P отметило очень высокий кредитный риск в экономике и недостаточно строгие стандарты андеррайтинга. Тенденция развития экономических рисков Узбекистана стабильная, поскольку риск возникновения «кредитных пузырей» достаточно ограничен. Это, по мнению экспертов, обусловлено низким уровнем долга домохозяйств и незначительной подверженностью рискам, связанным с секторами операций с недвижимостью и строительства.

К основным факторам, определяющим оценку отраслевых рисков Узбекистана, агентство относит по-прежнему недостаточно развитую систему регулирования, высокую степень участия государства в процессе принятия решений государственными банками, искажение конкуренции в связи с доминированием банков с государственным участием, избирательный подход к банковскому надзору.

Из 11 банков страны, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, только Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) имеет «сильную» бизнес-позицию, отмечается в обзоре. Небольшие банки и банки средней величины в Узбекистане испытывают сильное конкурентное давление, а их клиентская база остается уязвимой и неустойчивой, подчеркивают эксперты.

Агентство прогнозирует некоторое снижение показателей капитализации в 2019—2020 годах в связи с продолжающимся ростом бизнеса и девальвацией узбекского сума. По мнению экспертов, агрессивные темпы роста кредитования и способность и готовность акционеров банков предоставлять им внешнюю поддержку в форме капитала останутся основными факторами, влияющими на показатели капитализации банков в Узбекистане.

S&P ожидает, что большинство местных банков по-прежнему будут зависеть от внешних источников капитала для поддержки роста кредитования. Большинство государственных банков активно развивают коммерческое кредитование для повышения показателей прибыльности и, в связи с этим, нуждаются в капитале, который, вероятно, в ближайшие год-два по-прежнему будет поступать со стороны государства, говорится в обзоре.

Эксперты также ожидают, что, несмотря на рост в сегменте розничного кредитования, государственные банки будут поддерживать значительную долю низкомаржинального кредитования госпроектов, поэтому их показатели прибыльности останутся ниже, чем у частных банков.

Как считают в агентстве, высокие фактические или прогнозируемые темпы роста коммерческого кредитования, а также традиционно высокий уровень долларизации кредитных портфелей могут обусловить увеличение потерь по кредитам, несмотря на небольшую в настоящее время долю проблемных кредитов (2,5% согласно отчетности). S&P ожидает, что темпы роста кредитования будут постепенно снижаться в среднесрочной перспективе, но останутся высокими и составят в среднем около 40−50% в ближайшие два года (51% — в 2018 году).

Процентные ставки в Узбекистане по депозитам в национальной валюте остаются высокими в номинальном выражении и составляют 17−21% (в сравнении с ожидаемым уровнем инфляции 13% в 2019 году). Банки вынуждены поддерживать высокие процентные ставки на фоне сильной конкуренции, а также ввиду все еще относительно низкого доверия населения к национальной валюте, что обусловлено высокими темпами роста инфляции и девальвацией сума в прошлом, отмечается в обзоре.

По мнению S&P, государство полностью контролирует стратегию НБУ, «Узпромстройбанка», «Ипотека-банка» и «Туронбанка» при помощи прямого или опосредованного участия в их капитале и органах управления. «Мы полагаем, что все банки, за исключением АКБ „Туронбанк“, имеют большое значение для правительства, предоставляя поддержку ряду компаний, играющих „критически важную“ роль для нефтегазовой, транспортной, энергетической, металлургической и химической отраслей», — говорится в обзоре.

В агентстве отметили, что возможность приватизации некоторых государственных банков в ближайшие годы не влияет на его рейтинги банков Узбекистана, так как последствия этого события лежат за пределами горизонта прогнозирования.