Президент Узбекистана 26 августа подписал закон «О присоединении к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Кишиневе, 07.10.2002». Закон был инициирован Министерством юстиции.
Как отметили в Минюсте, до настоящего времени сношения Узбекистана по вопросам правовой помощи с государствами СНГ осуществлялись на основе Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Вместе с тем Узбекистан является стороной ряда двусторонних международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Кишинёвская конвенция является развитием Минской конвенции. Она носит комплексный характер и определяет порядок доступа к правовой защите, содержит различные формы и виды правовой взаимопомощи, порядок и условия ее оказания, а также взаимного признания и исполнения судебных решений.
Как поясняет Министерство юстиции, в отличие от Минской конвенции, Кишинёвская конвенция позволит:
- регулировать дела, касающиеся разрешения экономических споров;
- осуществлять непосредственное сношение с компетентными органами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана;
- оказывать правовую помощь в организации и проведении экспертиз по гражданским, семейным и уголовным делам, а также регламентировать порядок их осуществления и финансирования и многое другое.
Присоединение к конвенции, как ожидается, будет способствовать децентрализации сношений, оперативному рассмотрению непосредственными исполнителями поступивших обращений правоохранительных и других органов, предотвращению затягивания судебных процессов, а также устранению почтовых издержек и экономии времени.
Министерство юстиции приводит пример: «В рамках Минской конвенции рассмотрение одного запроса на практике занимает от 3 до 6 месяцев. Уполномоченный орган, например, Верховный суд Узбекистана направляет запрос в Министерство юстиции Узбекистана для перенаправления в компетентные органы Казахстана. Министерством юстиции Узбекистан документ направляется в Министерство юстиции Казахстана, а уже оттуда в компетентный суд Казахстана».
В Минюсте признают, что это обстоятельство нередко вызывало недовольство граждан, которым месяцами приходилось ждать решения своей проблемы.
Присоединение Узбекистана к Кишинёвской Конвенции, как ожидается, значительно сократит количество инстанций и срок рассмотрения запросов о правовой помощи. При этом перечень видов оказываемой правовой помощи гражданам стран-участников конвенции расширен.
Bul Kud
А когда Узбекистан присоединиться к конвенции ООН против коррупции? Когда ратифицирует 20 статью этой конвенции?
Статья 20 (“Незаконное обогащение“) Конвенции гласит:
“При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать“.