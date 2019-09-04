Президент Узбекистана 26 августа подписал закон «О присоединении к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Кишиневе, 07.10.2002». Закон был инициирован Министерством юстиции.

Как отметили в Минюсте, до настоящего времени сношения Узбекистана по вопросам правовой помощи с государствами СНГ осуществлялись на основе Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Вместе с тем Узбекистан является стороной ряда двусторонних международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Кишинёвская конвенция является развитием Минской конвенции. Она носит комплексный характер и определяет порядок доступа к правовой защите, содержит различные формы и виды правовой взаимопомощи, порядок и условия ее оказания, а также взаимного признания и исполнения судебных решений.

Как поясняет Министерство юстиции, в отличие от Минской конвенции, Кишинёвская конвенция позволит:

регулировать дела, касающиеся разрешения экономических споров;

осуществлять непосредственное сношение с компетентными органами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана;

оказывать правовую помощь в организации и проведении экспертиз по гражданским, семейным и уголовным делам, а также регламентировать порядок их осуществления и финансирования и многое другое.

Присоединение к конвенции, как ожидается, будет способствовать децентрализации сношений, оперативному рассмотрению непосредственными исполнителями поступивших обращений правоохранительных и других органов, предотвращению затягивания судебных процессов, а также устранению почтовых издержек и экономии времени.

Министерство юстиции приводит пример: «В рамках Минской конвенции рассмотрение одного запроса на практике занимает от 3 до 6 месяцев. Уполномоченный орган, например, Верховный суд Узбекистана направляет запрос в Министерство юстиции Узбекистана для перенаправления в компетентные органы Казахстана. Министерством юстиции Узбекистан документ направляется в Министерство юстиции Казахстана, а уже оттуда в компетентный суд Казахстана».

В Минюсте признают, что это обстоятельство нередко вызывало недовольство граждан, которым месяцами приходилось ждать решения своей проблемы.

Присоединение Узбекистана к Кишинёвской Конвенции, как ожидается, значительно сократит количество инстанций и срок рассмотрения запросов о правовой помощи. При этом перечень видов оказываемой правовой помощи гражданам стран-участников конвенции расширен.