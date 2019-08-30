В пятницу был осуществлен первый рейс скоростного пассажирского поезда по новой электрифицированной железной дороге «Пап — Наманган», сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

Участок «Пап — Наманган» со станциями Чуст, Туракурган и Раустан общей протяженностью 45 км электрифицирован в рамках проекта электрификации линии «Пап — Наманган — Андижан» общей протяженностью 145 км. Стоимость проекта составляет 202,3 млн долларов США, включая 80 млн долларов за счёт средств Азиатского банка развития.

Сейчас ведется замена тепловозов на электровозы, что позволит повысить скорость движения и сократит затраты на пассажиро- и грузоперевозки в три раза.