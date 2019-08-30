Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) намерено впервые прислать полноценную миссию на декабрьские выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комисии (ЦИК).

В июле БДИПЧ ОБСЕ провела миссию по оценке предвыборной ситуации и процесса подготовки к выборам в парламент.

По данным пресс-службы, постоянный совет ОБСЕ в ближайшее время должен принять решение о направлении миссии по наблюдению за выборами.

ЦИК отмечает, что в отличие от предыдущих парламентских выборов, на которых участвовала ограниченная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ из порядка 30 наблюдателей, на предстоящих выборах предполагается присутствие около 300 человек.

Миссия, как ожидается, будет включать основную группу, а также 30 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей. Долгосрочные наблюдатели будут наблюдать за различными этапами избирательного процесса, в том числе в регионах, краткосрочные — в назначенном им районе в день выборов.

«Подобное осуществление полномасштабного наблюдения на грядущих выборах является гарантом свободного волеизъявления нашего народа и позволит дать объективную оценку демократичности избирательного процесса», — говорится в сообщении ЦИК.

ОБСЕ впервые прислала полноценную миссию в Узбекистан в декабре 2016 года — на выборы президента страны.

На парламентских выборах в декабре пять политических партий будут бороться за 150 мест в Законодательной палате. Предыдущие выборы в парламент состоялись в декабре 2014 года — январе 2015 года.