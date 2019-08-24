Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил поправки к Уголовному кодексу, которыми усиливается наказание за разрушение или повреждение объектов материального культурного наследия.

Сейчас уголовная ответственность (статья 132 УК) наступает в случае умышленного уничтожения, разрушения, порчи объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, совершенных после применения административного взыскания за такие же действия. Эти действия наказываются штрафом до 50 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 3 лет.

Поправками к Уголовному кодексу в этой статье аннулируется слово «умышленное», поскольку поправки принимаются, в том числе, ради усилении ответственности не только за умышленное правонарушение, но и за совершение его по неосторожности.

Аннулируются также слова «совершенные после применения административного взыскания за такие же действия», теперь уголовная ответственность будет наступать сразу в случае, если нанесенный памятникам ущерб является значительным — от 100 МРЗП.

Кроме того, предусмотрено увеличение штрафа. Если сейчас санкция первой части статьи 132 включает штраф до 50 МРЗП, то после внесения поправок штраф составит от 100 до 300 МРЗП.

Санкция за крупный ущерб (от 300 до 500 МРЗП) также увеличится — если сейчас штраф составляет от 50 до 100 МРЗП, то с принятием закона о внесении поправок его размер составит от 300 до 500 МРЗП.

Одобряя закон, сенаторы опирались на следующие факты: в результатах инвентаризации, проведенной в 2018 году, была выявлена потеря 259 объектов культурного наследия, при этом нет возможности для приведения их в изначальное состояние. В 2016 году вынесен всего 1, а в 2018 году — 2 приговора по статье 132. В 2014, 2015 и 2017 годах подобные уголовные дела не рассматривались. В 2014—2018 годах административное наказание было применено 6 раз, из них 3 — в 2018 году.

Как сообщал ранее заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, поправки в Уголовный кодекс были разработаны в соответствии с дорожной картой по охране материального культурного наследия на 2019−2021 годы, утвержденной постановлением президента от 19 декабря 2018 года.