Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла закон об усилении мер ответственности за нарушение закона об охране и использовании объектов культурного наследия. Документ разработан в соответствии с дорожной картой, утвержденной постановлением президента от 19 декабря 2018 года, сообщил в Facebook заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Согласно законопроекту, уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие значительный ущерб (от 100 до 300 МРЗП, согласно Уголовному кодексу), наказываются штрафом от 100 до 300 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов, либо исправительными работами до трех лет.

Уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие крупный ущерб (от 300 до 500 МРЗП), повлекут за собой штраф от 300 до 500 МЗП и обязательные общественные работы от 360 до 480 часов или ограничение свободы от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что строительство или разрушение зданий, сооружений и других объектов, не являющихся объектами материального культурного наследия, на особо охраняемых историко-культурных территориях и (или) внесенных в Список всемирного наследия по своей историко-культурной ценности, без получения разрешения, совершенное после применения административного взыскания за те же действия, наказывается штрафом от 100 до 300 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов, либо исправительными работами до 3 лет.

Документ вступит в силу после утверждения Сенатом и подписания президентом Узбекистана.

Сейчас санкции за уничтожение и порчу объектов материального и культурного наследия содержат Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс.

Согласно первому (статья 64), умышленное нарушение правил охраны и использования объектов материального культурного наследия влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 3, а на должностных лиц — от 3 до 5 МРЗП.

Уголовная ответственность (статья 132) наступает в случае умышленного уничтожения, разрушения, порчи объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, совершенных после применения административного взыскания за такие же действия. Эти действия наказываются штрафом до 50 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 3 лет.

Те же действия, причинившие крупный ущерб, влекут наказание в виде штрафа от 50 до 100 МРЗП или обязательных общественных работ от 360 до 480 часов или ограничение свободы от 1 года до 3 лет либо лишение свободы до 3 лет.

При этом в случае возмещения материального ущерба в трехкратном размере не применяется наказание в виде ограничения и лишения свободы.