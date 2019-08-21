Узбекистан натурализовал двух российских спортсменов — чемпионов Европы Александра Савкина и России — Алисэ Фахрутдинову. Соглашение о сотрудничестве подписали федерации современного пятиборья Узбекистана и России еще 16 февраля, сообщила федерация в Instagram.

Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) разрешил Александру Савкину и Алисэ Фахрутдиновой участвовать на соревнованиях UIPM под флагом Узбекистана.

Сейчас спортсмены в Новогорске готовятся на учебно-тренировочных сборах к предстоящему чемпионату мира, который пройдет 2−8 сентября в Будапеште.