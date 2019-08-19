Двадцать первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 23 августа. Соответствующее постановление принял кенгаш верхней палаты парламента на заседании под председательством председателя Сената Танзилы Нарбаевой 19 августа.

Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, в повестку дня включены законы «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин», «О защите женщин от притеснений и насилия», «Об использовании атомной энергии в мирных целях», «О поддержке грудного вскармливания и требованиях к продуктам питания для младенцев и детей раннего возраста».

Члены Сената также рассмотрят вопросы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с внедрением новых механизмов формирования и исполнения бюджета Олий Мажлиса, совершенствованием законодательства в сфере выборов, безопасности и обороны, говорится в сообщении.

Сенаторы также обсудят законы о ратификации конвенций Международной организации труда: 81 — об инспекции труда в промышленности и торговле, 129 — об инспекции труда в сельском хозяйстве и других международных документов.

В ходе пленарного заседания будут заслушаны отчет Кабинета Министров об исполнении во втором квартале государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития», выступления министров внутренних дел и иностранных дел, председателя Государственного комитета по развитию туризма, а также отчет хокима Хорезмской области о развитии территорий и деятельности местных кенгашей народных депутатов.

Члены Сената обсудят вопросы о направлении парламентских запросов Кабинету Министров по результатам изучения состояния исполнения законодательства по эффективному использованию пустующих, незавершенных строительством объектов и неиспользуемых производственных площадей, а также о состоянии садово-виноградарских товариществ и совершенствовании их организационно-правовых основ.