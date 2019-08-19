Для общественного обсуждения представлен проект новой редакции Таможенного кодекса Узбекистана, которая заменит действующую версию, принятую в 2016 году.

Документ, разработанный Государственным таможенным комитетом, состоит из 9 разделов, 35 глав и 296 статей (сейчас — 12 разделов, 59 глав и 412 статей). Обсуждение продлится до 1 сентября.

В новый кодекс предлагается ввести понятия «таможенная пошлина», «таможенная декларация», «меры тарифного регулирования», «транспортные документы» и другие. Принципами таможенного законодательства определены законность, равноправие лиц при перемещении товаров через таможенную границу, прозрачность, ясность и последовательность совершения таможенных операций.

Разработка нового Таможенного кодекса была предусмотрена указом президента Шавката Мирзиёева о реформировании таможенной службы. Первоначально планировалось разработать новую версию до ноября прошлого года.