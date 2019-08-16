Компания UzAuto Motors анонсировала старт продаж обновленной модели Malibu Facelift с двигателем 1.5L Тurbo, сообщила пресс-служба производителя.
Обновленная Malibu заменит на рынке Узбекистана Malibu 2.5L, о прекращении выпуска которой сообщалось ранее.
Malibu 1.5L Turbo — переднеприводный седан. Он легче предшественника примерно на 100 кг, но прибавил около 12 см в длину. Машина также на 30% экономичнее.
Как отмечается в сообщении, такого эффекта удалось достичь благодаря новому турбомотору объемом 1,5 л и мощностью 160 лошадиных сил.
Цена обновленной модели на 5 млн сумов ниже предыдущей (она составляла 275781751 cумов).
Кроме того, в продажу поступила Malibu Тurbo 2L, также получившая с обновленным фейслифтом.
Поставки двух моделей начнутся с сентября.
Поставка Malibu 2.5L покупателям, ранее заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в установленный срок, заверил автопроизводитель.
Улмасхужа Джобборов
А когда на ташкентском моторном заводе начнут производить 1.5 литровые моторы с 160 лошадками ну или хотя бы более экономичные?
Boeing ExtendedRange
Да для полной красоты еще нужно на нее поставить робот (типа DSG DQ-200) или вариатор и забыть классический автомат навсегда)))