Компания UzAuto Motors анонсировала старт продаж обновленной модели Malibu Facelift с двигателем 1.5L Тurbo, сообщила пресс-служба производителя.

Обновленная Malibu заменит на рынке Узбекистана Malibu 2.5L, о прекращении выпуска которой сообщалось ранее.

Malibu 1.5L Turbo — переднеприводный седан. Он легче предшественника примерно на 100 кг, но прибавил около 12 см в длину. Машина также на 30% экономичнее.

Как отмечается в сообщении, такого эффекта удалось достичь благодаря новому турбомотору объемом 1,5 л и мощностью 160 лошадиных сил.

Цена обновленной модели на 5 млн сумов ниже предыдущей (она составляла 275781751 cумов).

Кроме того, в продажу поступила Malibu Тurbo 2L, также получившая с обновленным фейслифтом.

Поставки двух моделей начнутся с сентября.

Поставка Malibu 2.5L покупателям, ранее заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в установленный срок, заверил автопроизводитель.