С 31 декабря GM Uzbekistan прекращает регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей модели Malibu, сообщила пресс-служба компании.

Решение принято в соответствии с глобальной стратегией корпорации General Motors по обновлению модельного ряда.

«GM Uzbekistan, совместно с дилерскими предприятиями, обеспечит выполнение своих обязательств перед покупателями и особо подчеркивает, что поставка автомобилей Chevrolet Malibu конечным покупателям, ранее заключившим договора, будет выполнена в полном объеме», — говорится в сообщении.

С 10 сентября GM Uzbekistan также прекратила регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей модели Captiva.

Ранее в интервью «Газете.uz» председатель «Узавтосаноата» Шавкат Умурзаков отмечал, что компания будет добиваться того, чтобы «в крупноблочной сборке было несколько сегментов седана и кроссовера, как Malibu и Captiva».

«Мы хотим договориться с нашими партнерами, чтобы производить и другие бренды, которые входят в состав GM, чтобы у наших покупателей был выбор. Только в сегменте Malibu будет несколько моделей авто, то же самое — в сегментах Tracker и Captiva. Будут разные машины: в планах также поставлять настоящие джипы с системой полного привода (Jeep 4×4 Systems), Cadillac. Мы хотим отойти от серого и однообразного города», — заявлял он.