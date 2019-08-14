Европейский союз приветствовал закрытие исправительной колонии «Жаслык», назвав это «шагом к лучшему управлению в тюрьмах».

«ЕС также ожидает реформы в пенитенциарной системе на основе ратификации и полного осуществления Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также расширения полномочий омбудсмана по осуществлению функции Национального превентивного механизма в соответствии с лучшим международным опытом», — говорится в заявлении Евросоюза.

Доверие как иностранных, так и внутренних экономических операторов к проводимым реформам и их готовность инвестировать в экономику Узбекистана зависит от постоянного прогресса в области верховенства права и соблюдения прав человека, отметили в ЕС.

«ЕС готов поддержать такие события, которые в дальнейшем поднимут наши отношения на новый уровень», — подчеркивается в заявлении.

Ранее ликвидацию колонии «Жаслык» приветствовала ООН в Узбекистане, призвав не использовать этот объект вновь в системе уголовного правосудия.