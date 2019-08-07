Страновая группа ООН в Узбекистане приветствовала постановление президента Шавката Мирзиёева о ликвидации специализированной колонии «Жаслык». Об этом говорится в заявлении постоянного координатора ООН Хелены Фрейзер. «Газета.uz» приводит его полный текст.

«Данное решение соответствует предыдущим рекомендациям правозащитных механизмов ООН, в том числе совсем недавно озвученной рекомендации в ходе 3-го цикла Универсального периодического обзора (30-я сессия в мае 2018 года): «Закрыть колонию в Жаслыке, обеспечить полный и беспрепятственный доступ для мониторинга со стороны Международного комитета Красного Креста и ратифицировать факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Плачевные условия содержания в колонии в Жаслыке были подвергнуты критике Специальным докладчиком ООН по пыткам Тео ван Бовеном во время его визита в Узбекистан в ноябре и декабре 2002 года. В ходе этого визита он заявил: «Правительство должно срочно рассмотреть вопрос о закрытии колонии в Жаслыке, которая даже просто по своему расположению создает условия содержания, равносильные жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию».

Все заключенные, находящиеся в этих учреждениях, в соответствии с национальными законами, имеют право быть переведенными в колонии, расположенные рядом с их прежним местом жительства, чтобы члены их семей могли использовать свое право на свидания с семьей без необходимости проделывать длительные поездки, как это было раньше, когда их родственники находились в «Жаслыке».

Ссылаясь на одну из предыдущих рекомендаций Специального докладчика по вопросу о пытках, ООН также приветствует важные изменения и дополнения в законе об омбудсмане от 14 марта, которые предоставили полномочия омбудсману проводить превентивные мониторинговые посещения всех мест ограничения и лишения свободы в Узбекистане, в сотрудничестве с представителями гражданского общества.

ООН готова оказать содействие в формировании в Узбекистане полноценного национального превентивного механизма, который должен внести значительный вклад в предотвращение пыток. Привлечение экспертов гражданского общества станет прорывным подходом к обеспечению общественного контроля за закрытыми учреждениями в Узбекистане.

В ноябре Узбекистан проведет конструктивный диалог с Комитетом ООН против пыток, который рассмотрит пятый периодический доклад Узбекистана о выполнении Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Конвенция ООН против пыток). Конвенция была ратифицирована Узбекистаном в 1995 году.

В соответствии с предыдущими рекомендациями правозащитных механизмов ООН, включая третий Универсальный периодический обзор, в котором Узбекистан участвовал в мае 2018 года, правительству было рекомендовано сделать заявление, предусмотренное в статье 22 Конвенции ООН против пыток для того, чтобы таким образом признать компетенцию Комитета против пыток получать и рассматривать обращения от лиц, которые утверждают, что стали жертвами нарушений положений Конвенции со стороны Узбекистана. Правительству также рекомендуется ратифицировать факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП), в соответствии с которым Подкомитету ООН против пыток (ППП) будет предоставлено право посещать закрытые учреждения в Узбекистане, и согласно которому Узбекистан будет обязан учредить национальный превентивный механизм, который будет совершать регулярные, необъявленные мониторинговые визиты во все места содержания под стражей в стране с целью предотвращения пыток.

Поскольку постановление президента предусматривает передачу всех материальных ресурсов и помещений колонии «Жаслык» для целей использования его в качестве следственного изолятора Министерства внутренних дел Каракалпакстана, ООН считает важным подчеркнуть, что стоит воздержаться от использования этого объекта вновь в качестве какого-либо места содержания под стражей во время предварительного следствия или для каких-либо других целей системы уголовного правосудия.

Члены семей всех заключенных, содержащихся в колонии «Жаслык», должны быть своевременно и должным образом проинформированы о новых учреждениях, в которые будут переведены их родственники.

Узбекистан проводит важные реформы своей системы уголовного правосудия, направленные на гуманизацию уголовного законодательства и содействию более широкому применению уголовно-правовых санкций, не связанных с заключением под стражу. Была создана служба пробации, и данный шаг заслуживает положительной оценки.

В рамках этого процесса ООН готова оказать дальнейшее содействие Узбекистану в реформировании его пенитенциарной системы и применении санкций и мер, не связанных с заключением под стражу, в соответствии с принципами прав человека и стандартами и нормами ООН в области предотвращения преступности и уголовного правосудия".