Специализированная колония по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Каракалпакстана в поселке Жаслык в Кунградском районе — колония Жаслык ликвидируется, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана. Постановление об этом 2 августа подписал президент Шавкат Мирзиёев.

При МВД Узбекистана образуется комиссия по реализации комплекса организационно-правовых мер по ликвидации колонии Жаслык.

Осужденные, содержащиеся в Жаслыке, будут направлены в другие колонии по исполнению наказания в соответствии с видами режимов, назначенными судом.

Здания, сооружения и имущество колонии передано следственному изолятору №2 МВД Каракалпакстана.

Как отмечается в постановлении, которое МВД называет историческим, несмотря на масштабные институциональные реформы в судебно-правовой сфере, в области прав человека, соблюдения прав осужденных и заключенных под стражу, уважения их чести и достоинства независимо от политических и религиозных взглядов, необходима дальнейшая гуманизация условий содержания осужденных, направленная на повышение гарантий их прав, а также обеспечение социальной реабилитации.

Колония Жаслык неоднократно подвергалась критике за плохие условия содержания и жестокость к заключенным, многие из которых были осуждены за религиозную деятельность по свидетельствам международных правозащитных организаций. В 2002 году Human Rights Watch сообщила о гибели двух заключенных Жаслыка — Музафара Авазова и Хусниддина Алимова. По данным врачей, на которых ссылались HRW, на теле первого были обнаружены травмы, в том числе ожоги.

В 2017 году специальный докладчик ООН по вопросам о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид посетил Узбекистан, в частности, колонию Жаслык. Он сообщил, что в колонии заключенные могут практиковать веру, пока не нарушают внутренний распорядок, правила и расписание учреждения.

В мае текущего года Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) рекомендовала правительству призвать Узбекистан закрыть колонию Жаслык, «в которой содержатся многие религиозные узники совести», и разрешить независимый мониторинг тюрем.