На полигоне военной базы Отар в Казахстане 13 августа завершился последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» среди минометных расчетов в рамках Армейских международных игр. По итогам соревнований команда Узбекистана заняла третье место, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Конкурс состоял из трех этапов: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Эстафета». За призовые места соревновались команды Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Венесуэлы, Беларуси, Зимбабве, Сирии, Таджикистана, Ирана, России, Казахстана и Узбекистана.

По итогам первых двух этапов минометчики Узбекистана разделили третье место с командами Азербайджана и Беларуси. Лучшие результаты на последнем этапе «Эстафета» показала команда Казахстана, на втором месте оказались минометчики России.

Команда военных поваров Узбекистана также заняла третье место на конкурсе «Полевая кухня», показав мастерство по приготовлению национальных блюд и проведя кулинарные мастер-классы. На первом месте — представители России, на втором Беларусь. Третье место с Казахстаном разделил Узбекистан.

Кроме того, на подмосковном полигоне Алабино 13 августа команда Узбекистана в полуфинальном заезде II дивизиона конкурса «Танковый биатлон» показала лучшее время, оказавшись быстрее и точнее Кубы, Кувейта и Лаоса. Узбекские танкисты, дебютировавшие на АрМИ в этом году, поразили 10 мишеней из 24 возможных и вышли в финал II дивизиона вместе с Кубой, Вьетнамом и Угандой. Финал состоится 15 августа в 13:00 по ташкентскому времени.

Завтра в 19:00 состоится также торжественная церемония закрытия конкурса «Военно-медицинская эстафета», который впервые прошел на базе горного полигона «Фориш» в Узбекистане. Закрытие международного конкурса ознаменуется салютом.

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