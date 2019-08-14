Узбекско-британское совместное предприятие Alutex было основано в 1999 году. Начиная с 2003 года, компания начала производить алюминиевые профили и фурнитуру. Производственный процесс состоит из пяти этапов: литейное производство, экструдирование, покраска, анодирование или декорирование, упаковка и лаборатория. Alutex контролирует весь цикл производства.





Все начинается с поступления на завод алюминиевых чушек из компании «Русал» — одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия. Сырье поступает на литейное производство. Этот этап обеспечивает прессовый участок заготовками алюминиевых сплавов. На заводе используется плавильно-литейный агрегат в составе трех плавильных печей шахтного типа емкостью 35 тонн. Диаметр отливаемых заготовок — от 100 до 300 мм. Длина отливаемых заготовок по стандарту составляет шесть метров.





Готовые заготовки поступают на этап экструдирования. Номенклатура прессованных профилей, находящихся в производстве, насчитывает более 500 наименований. Также компания может изготовить профиль по чертежам клиента. Для их производства в составе прессового участка имеются семь линий с производственной мощностью свыше 1,4 тысячи тонн в месяц.

Следующий этап — покраска. На предприятии имеются четыре автоматизированные линии окрашивания порошковыми эмалями. Здесь используются только импортные и атмосферостойкие эмали на полиэфирной основе, обеспечивающие длительный срок эксплуатации даже в условиях агрессивной среды. Порошковые эмали после полимеризации экологически безопасны. Клиент может выбрать любой цвет из многочисленных вариантов каталога RAL.





В производстве есть возможность анодирования. Анодирование — это вид защитно-декоративного покрытия, которое заключается в создании на поверхности профиля устойчивой пленки из гидрата алюминия. Этот слой обеспечивает сохранение цвета и удобства эксплуатации на долгий срок.

По желанию клиента алюминиевые профили можно декорировать. Декорирование — это технология нанесения рисунка различных фактур дерева или камня. Печать наносится в вакууме. В результате получается долговечная и красивая поверхность с высокопрочным покрытием.





Готовые профили проходят регулярный экспресс — контроль химического состава. Контроль осуществляется спектрографическим способом с использованием лаборатории Foundry Master и компьютерных технологий.

Профили Alutex используются для изготовления окон, дверей, фасадов, зимних садов, мебели, рольставней, перил и специальных профилей по чертежам клиента.

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