С 1 октября режим «Открытое небо» вводится в международных аэропортах «Карши», «Нукус» и «Термез» с применением «пятой свободы воздуха» (право принимать и выгружать пассажиров, почту и грузы, следующие в или из третьего государства), а в аэропорту «Бухара» — с применением «пятой свободы воздуха» при перевозке граждан иностранных государств. Предложение об этом, подготовленное Министерством транспорта и Государственным комитетом по развитию туризма, одобрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

Указом Министерству транспорта поручено совместно с компанией Uzbekistan Airports, хокимиятами Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и Советом Министров Каракалпакстана обеспечить реконструкцию взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, командно-диспетчерских пунктов, аэронавигационного оборудования и стационарных наземных узлов связи в аэропортах, в которых вводится режим «Открытое небо».

Заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» назвал указ президента «революционным».

"Мы хотим сделать Бухару паломническим хабом, — отметил он. — Мы ее больше будем специализировать для туристов, в том числе отправляющихся в хадж и умру. Это страны Юго-Восточной Азии, о чем не раз говорил президент".

«Мы ждем авиакомпании из всех стран, всех направлений. Конечно, мы ожидаем, что много будут летать из наших традиционных рынков — России, Юго-Восточной Азии, КНР, европейских стран, в том числе и лоукостеры. Это очень серьезное решение, которое долго обсуждалось», — подчеркнул вице-премьер.

Указом поручено до конца года провести инвентаризацию и пересмотр межправительственных соглашений Узбекистана о воздушном сообщении в целях расширения сотрудничества и увеличения географии полетов.

В течение 2020−2022 годов должны быть поэтапно налажены авиарейсы с городами зарубежных стран, перспективными для привлечения национальных и зарубежных авиакомпаний. В перечень таких городов включены Киев, Вена, Каир, Будапешт, Доха, Афины, Брюссель, Барселона, Мадрид, Амстердам, София, Варшава, Бухарест, Прага, Женева, Цюрих, Мюнхен, Измир, Анкара, Мехико, Оттава, Торонто, Сидней, Фукуока, Осака, Нагоя, Гонконг и 12 городов Китая.

В двухмесячный срок планируется разработать «устойчивую бизнес-модель развития» компаний Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports, предусматривающую:

развитие авиаперевозок по периферийным направлениям внутри Узбекистана, в том числе за счет эксплуатации ближне- и среднемагистральных воздушных судов;

внедрение механизма субсидирования авиаперевозчиков при выполнении нерентабельных рейсов внутри страны;

внедрение международного опыта оптимизации стоимости авиаперевозок путем использования невозвратных и безбагажных тарифов;

программу строительства, реконструкции, расширения и модернизации аэропортовой инфраструктуры;

увеличение объема услуг по техническому обслуживанию воздушных судов с привлечением ведущих зарубежных компаний-производителей;

меры по обеспечению бесперебойности поставок авиационного топлива и горюче-смазочных материалов;

расширение возможностей онлайн-продажи авиабилетов и внедрение системы оформления электронных грузовых авианакладных.

В течение месяца должна быть утверждена методика расчета дифференцированных ставок и сборов за услуги, оказываемые аэропортами, и пересмотрены ставки и сборы за услуги в разрезе каждого аэропорта.

В трехмесячный срок поручено принять меры по внедрению порядка предоставления юридическими лицами авиационных услуг с использованием вертолетной техники. Для этого будет проведена инвентаризация нормативно-правовой базы в сфере перевозки пассажиров на вертолетах, пролета территории, а также проектирования и строительства вертолетных площадок.

С 1 января 2020 года Узбекистан также будет субсидировать часть затрат субъектов туристской деятельности или авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из других стран.