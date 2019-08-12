Вторжение прохладной воздушной массы с районов Поволжья ожидается с 13 августа на северные районы Узбекистана, а в последующие дни — на всю территорию страны, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

Под влиянием антициклона по Узбекистану сформируется погода преимущественно без осадков, лишь по горным районам республики возможно выпадение кратковременного дождя и гроза.

Температура воздуха понизится ночью до +15…+18 градусов Цельсия, днем — до +25…+28 градусов. Эти температурные значения, отмечают синоптики, на 5−8 градусов ниже среднемноголетних.

В эти же дни, 13−15 августа, местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Такая прохладная погода сохранится до 16 августа.

В выходные после отступления антициклона температурный фон начнет повышаться ночью до +18…+20 градусов, днем — до +32…+35 градусов.