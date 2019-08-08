Вечером 8 августа состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Была особо подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в Кыргызстане и выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки в соседней стране в рамках действующего законодательства.

В четверг был задержан бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он сдался властям после противостояния при поддержке сторонников. Спецоперация по его задержанию продолжалась два дня.

В ходе разговора президенты отметили необходимость продолжения работы по завершению правового оформления узбекско-кыргызской государственной границы.

«Стороны в соответствии с Договором о мерах доверия на границе продолжат тесное взаимодействие по укреплению безопасности, сохранению стабильности в районе узбекско-кыргызской границы, превращению ее в границу мира и сотрудничества», — отмечается в сообщении.

«Президент Узбекистана выразил твердую поддержку проводимой президентом братского Кыргызстана внутренней и внешней политике», — подчеркивает пресс-служба.

Лидеры двух стран также подтвердили твердую приверженность развитию полномасштабного сотрудничества, укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.