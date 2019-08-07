6 августа примерно в 21:30 возле станции метро «Пушкинская» на улице Мустакиллик в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. На некоторое время движение на участке, где произошла авария, было ограничено.

В пресс-службе ГУВД столицы «Газете.uz» сообщили: «Жертв нет. По предварительным данным, водитель иномарки 33-летний Ш. Ж. не справился с управлением и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями. Причины ДТП устанавливаются».

На видео, распространившемся в социальных сетях, видна «иномарка» — Nissan GT-R35 с повреждениями в передней части, а также Spark и Matiz, которых словно раскинуло в стороны от удара сзади. Spark перелетел на встречную полосу через разделительный бордюр, погнув опору освещения, а Matiz вылетел на обочину и врезался в ограждение вдоль тротуара.

По данным источников «Газеты.uz» в 21:45, 21:55 и 22:00 в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи поступили трое пострадавших.

У одного из водителей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, пневмоторакс, перелом ребер, разрыв селезенки и печени. Его состояние оценивается как тяжелое, он находился на операции.

Водитель второго автомобиля получил сотрясение головного мозга, перелом правой голени и травму таза. У пассажира этой же машины переломы левой ключицы и костей таза.

Источники сообщили, что двое из трех пострадавших являются сотрудниками правоохранительных служб.

Корреспондент «Газеты.uz», побывавший на месте происшествия, запечатлел последствия ДТП.

На месте, где произошло ДТП, регулярно происходят столкновения автомобилей, в основном из-за превышения водителями скорости.