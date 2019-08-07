Озеро Урунгач с прилегающей к нему территорией планируется объявить гидрологическим памятником природы, следует из проекта постановления Кабинета Министров. Документ подготовлен Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды.

Среди основных задач памятника — сохранение в неизменном виде природного озера и прилегающей территории, воспроизводство и восстановление растительного и животного мира горной экосистемы, организация экологического туризма, проведение научных и эколого-просветительских работ.

На территории памятника будет запрещена любая деятельность, негативно влияющая на озеро. Кроме того, там планируется разместить пост экологического контроля.

Совместно с Государственным комитетом по развитию туризма будут определены туристические маршруты, предусматривающие обустройство тропы, установку беседок и скамеек, урн для мусора, информационных и ограничительных знаков, биотуалетов. Также будут разработаны допустимые нормы рекреационной нагрузки (предельно допустимое количество посетителей за определенный период времени).

О планах включить озеро Урунгач («Нефритовые» озера), расположенное в Угам-Чаткальском национальном парке в Бостанлыкском районе Ташкентской области, в список природоохранных объектов стало известно в середине июля. Тогда в соцсетях и СМИ появились публикации о загрязнении горных водоемов.