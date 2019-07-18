Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды совместно с Экологической партией Узбекистана разрабатывает предложения о придании территории озера Урунгач («Нефритовые» озера) статуса охраняемой природной территории, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

Это позволит защитить «уникальную экосистему озера Урунгач от загрязнения и негативного антропогенного воздействия на окружающую среду данного региона», говорится в сообщении.

Озеро Урунгач расположено на территории Угам-Чаткальского национального парка в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о загрязнении горных водоемов. Как сообщили «Газете.uz» в Госкомэкологии, 12 июля специалисты ведомства осмотрели территорию озера, отметив ряд нарушений природоохранного законодательства. Над водой были установлены 10 топчанов, использовались резиновые лодки и катамараны, не соблюдались санитарно-гигиенические условия для туристов, было организовано купание в местах, не отведенных для этого.

«Отмечено образование свалок бытовых отходов, в том числе пластиковых бутылок, остатков пищи, а также остатков костров в водоохранной зоне», — сообщили в комитете.

16 июля к озеру направилась группа экспертов от Экопартии и Госкомэкологии, чтобы изучить экологическую ситуацию. К изучению были привлечены сотрудники Государственного комитета лесного хозяйства, Бричмуллинского лесхоза, хокимиятов Ташкентской области и Бостанлыкского района, а также представители общественности.

Изучение установило, что «все топчаны демонтированы, плавсредства (резиновые лодки и катамараны) убраны, мусор вывезен». За состоянием экосистемы озера организован круглосуточный инспекционный контроль, отмечается в сообщении.