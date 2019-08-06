Не все школы Ташкента, вошедшие в список из 81 школы с новым порядком приема учащихся в первый класс, смогу предоставить дополнительные квоты, заявило Министерство народного образования Узбекистана. Платного приема по допквоте не будет.

Новый порядок, предусматривающий подачу документов на прием в школы через центры государственных услуг и ввод основной и дополнительной квот на прием учащихся, был утвержден постановлением Кабинета Министров от 7 июня.

Ограничения связаны с тем, что количество учеников в этой 81 школе превышает их вместимость в два-три раза, а учебный процесс организован в две-три смены, пояснили в МНО. Возможности большинства из этих школ достаточны только для охвата детей школьного возраста по микроучастку, а это значит, что не во всех школах может быть выделена дополнительная квота.

В настоящее время продолжается прием по основной квоте. Прием по дополнительной квоте начнется после утверждения изменений в административный регламент с учетом предложений, поступивших от граждан. Среди главных изменений — отмена вступительного взноса при приеме по дополнительной квоте.

Как отмечает МНО, многие родители стоят в очередях в центрах госуслуг, требуя приема детей по допквоте на платной основе. Однако решение об отмене платы за прием уже окончательное.

Министерство рекомендовало родителям размещать детей в школы, прикрепленные по микроучастку, или в другие школы. В 228 школах, принимающих документы не через центры госуслуг, планируется прием 36473 учащихся, и сейчас имеются 12469 свободных мест.