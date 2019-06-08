В 2019/2020 учебном году прием детей в 81 государственную школу Ташкента будет осуществляться только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 8 июня.

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, это школы, пользующиеся повышенной популярностью, и изучения и опросы показали, что при приеме в них имеются риски проявления коррупции.

МНО перечисляет такие случаи: поиск знакомых или незаконные выплаты администрации для устройства детей из территорий, не закрепленных за школами, для устройства детей, не достигших возраста семи лет, а также детей, не владеющих в достаточной степени языком, на котором ведется обучение.

В результате приема детей «по звонку» или за деньги, отмечает МНО, наблюдается переполненность классов (до 40−50 учащихся), что приводит к ухудшению качества образования. При этом часть детей, живущих в близости школ, лишаются возможности учиться в них.

Согласно решению правительства, в утвержденные списком школы дети будут приниматься в первый класс по основной и дополнительной квотам. Новая система будет постепенно распространена на все регионы страны.

Основная квота будут формироваться с учетом числа детей, проживающих на микротерритории, закрепленной за школой, которым до 31 декабря текущего года исполнится семь лет, а также детей, у которых мать или отец является инвалидами I группы, либо которые являются сиротами или лишенными родительской опеки.

Дополнительная квота устанавливается исходя из возможностей школ и предназначена (1) для детей школьного возраста, проживающих за пределами микротерритории, (2) детей, проживающих на микротерритории и за ее пределами, которым до 1 сентября текущего года исполнится 6 лет, а также (3) детей с недостаточным уровнем владения языка обучения.

Прием документов будет осуществляться по основной квоте ежегодно с 15 июня по 31 июля, по дополнительной квоте — с 15 июня по 31 августа.

При приеме по дополнительной квоте установлена разовая плата в сумме минимум 10 минимальных размеров зарплаты по каждому из трех указанных выше условий. Эти средства предназначены для улучшение условий в школах и материальное стимулирование педагогов и директоров.

Постановлением установлено, что процесс приема детей в первый класс проводится под контролем наблюдательного совета школы, как и процесс расходования средств школьного фонда.

Агентство госуслуг при Министерстве юстиции опубликовало список школ Ташкента с новыми правилами приема: