В 2019/2020 учебном году прием детей в 81 государственную школу Ташкента будет осуществляться только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 8 июня.
Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, это школы, пользующиеся повышенной популярностью, и изучения и опросы показали, что при приеме в них имеются риски проявления коррупции.
МНО перечисляет такие случаи: поиск знакомых или незаконные выплаты администрации для устройства детей из территорий, не закрепленных за школами, для устройства детей, не достигших возраста семи лет, а также детей, не владеющих в достаточной степени языком, на котором ведется обучение.
В результате приема детей «по звонку» или за деньги, отмечает МНО, наблюдается переполненность классов (до 40−50 учащихся), что приводит к ухудшению качества образования. При этом часть детей, живущих в близости школ, лишаются возможности учиться в них.
Согласно решению правительства, в утвержденные списком школы дети будут приниматься в первый класс по основной и дополнительной квотам. Новая система будет постепенно распространена на все регионы страны.
Основная квота будут формироваться с учетом числа детей, проживающих на микротерритории, закрепленной за школой, которым до 31 декабря текущего года исполнится семь лет, а также детей, у которых мать или отец является инвалидами I группы, либо которые являются сиротами или лишенными родительской опеки.
Дополнительная квота устанавливается исходя из возможностей школ и предназначена (1) для детей школьного возраста, проживающих за пределами микротерритории, (2) детей, проживающих на микротерритории и за ее пределами, которым до 1 сентября текущего года исполнится 6 лет, а также (3) детей с недостаточным уровнем владения языка обучения.
Прием документов будет осуществляться по основной квоте ежегодно с 15 июня по 31 июля, по дополнительной квоте — с 15 июня по 31 августа.
При приеме по дополнительной квоте установлена разовая плата в сумме минимум 10 минимальных размеров зарплаты по каждому из трех указанных выше условий. Эти средства предназначены для улучшение условий в школах и материальное стимулирование педагогов и директоров.
Постановлением установлено, что процесс приема детей в первый класс проводится под контролем наблюдательного совета школы, как и процесс расходования средств школьного фонда.
Агентство госуслуг при Министерстве юстиции опубликовало список школ Ташкента с новыми правилами приема:
- Алмазарский район — №№ 159, 191, 233, 242, 243, 249, 298;
- Бектемирский район — №№ 289, 290, 291, 293;
- Мирабадский район — №№ 31, 60, 94, 110, 125, 263;
- Мирзо-Улугбекский район — №№ 35, 50, 64, 71, 187, 210, 279;
- Сергелийский район — №№ 6, 7, 300;
- Учтепинский район — №№ 38, 44, 74, 75, 107, 228, 238;
- Чиланзарский район — №№ 101, 103, 164, 168, 178, 184, 195, 217, 280;
- Шайхантахурский район — №№ 19, 34, 42, 59, 169, 180, 314;
- Юнусабадский район — №№ 5, 17, 43, 51, 86, 97, 98, 235, 246, 257, 260, 272, 302, 313;
- Яккасарайский район — №№ 89, 91, 144, 160;
- Яшнабадский район — №№ 61, 145, 151, 152, 166, 282, 307;
- 3 специализированные школы в Мирзо-Улугбекском районе (профильного трудового образования, астрономии, физики, математики и информатики, филологических наук) и по 1 в Учтепинском (иностранных языков), Юнусабадском (естественных наук) и Алмазарском (точных наук) районах.