Министерство народного образования Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления правительства, которым предлагается внести ряд изменений в регламент оказания госуслуг по приему детей в государственные школы, сообщила пресс-служба МНО.

Напомним, административным регламентом, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 7 июня (документ), установлено, что дети принимаются в первый класс государственных школ по основной (для детей, чьи родители постоянно проживают на микроучастке школы, чьи мать или отец является инвалидом I группы, а также для сирот или лишенных родительской опеки) и дополнительной (для детей школьного возраста, проживающих за пределами микроучастка, детей, не достигших школьного возраста (до 1 сентября должно исполниться 6 лет), а также детей, не владеющих начальными знаниями языка обучения) квотам.

В текущем году данный порядок введен только для 81 школы Ташкента, или 26% из 303 столичных школ. Документы принимаются не в самих школах, а через центры госуслуг Министерства юстиции. Цель — сократить коррупционные риски. Прием по дополнительной квоте, согласно постановлению, должен быть платным, но МНО ранее заявляло, что в этом году плата взиматься не будет.

Согласно данным министерства, по состоянию на 20 июля в 81 школу «без коррупции» по своим микроучасткам приняты 3330 детей.

«Внедряется новая, современная, прозрачная, удобная для населения, а главное — направленная на избавление от коррупции система приема детей в школу… Вместе с тем, в социальных сетях высказывается много предложений по внесению изменений в административный регламент», — говорится в сообщении МНО.

Проект изменений подготовлен МНО совместно с Министерством юстиции. Обсуждение продлится до 5 августа.

Среди главных предлагаемых изменений — отмена платы в минимум 10 минимальных зарплат (сумма устанавливается наблюдательным советом школы) для детей, принимаемых по дополнительной квоте, а также платы за оказание государственных услуг по приему в школу.

В дополнительную квоту предлагается включить детей следующих категорий (вместо перечисленных выше):

детей граждан, проживающих по постоянной прописке на микроучастке школы, которым до 1 сентября исполнилось 6 лет; детей педагогов и сотрудников школы; детей, достигших школьного возраста, поступающих в школу, где учатся их брат или сестра; детей военнослужащих, проживающих на микроучастке школы.

МНО подчеркивает, что в случае принятия изменений поступление детей в школу в другом микроучастке (за исключением детей указанных четырех категорий) будет невозможным.