Административный суд Яшнабадского района признал виновными двух сотрудников службы спасения при хокимияте Ташкента в убийстве собаки, принятой за волка, сообщили «Газете.uz» в Обществе защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va oqibat».

Видео расправы над собакой появилось в социальных сетях 18 июня. Днем ранее была опубликована видеозапись, где животное ошибочно приняли за волка.

Суд установил, что сотрудники службы спасения Б. Шарапов и А. Маннопов прибыли по вызову на массив Авиастроителей-1 для отлова животного. Вместо этого они, превысив должностные полномочия, жестоко избили собаку железным прутом, вследствие чего она умерла, говорится в решении суда.

Присутствовавший при этом Р. Гайфулин, который выступил на суде заявителем, подтвердил, что действия Б.Шарапов и А.Маннопов повлекли смерть собаки.

Правонарушители заявили, что им не удавалось успокоить собаку, которая, по их заявлению, была бешеной. Животное бросалось на всех и пыталось укусить, сообщили они.

Сотрудники службы спасения добавили, что не хотели убивать собаку, а исполняли свои служебные обязанности.

Суд, признав 10 июня Б. Шарапова и А. Маннопова виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 111 Кодекса об административной ответственности (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных), назначил каждому из них штраф в размере 3 МРЗП (608190 сумов).

Общество защиты животных «Mehr va oqibat» оказало юридическую и консультативную помощь заявителю Р. Гайфулину. Председатель исполнительного комитета ОЗЖ Тимур Арипов участвовал в заседании вместе с заявителем и выступил за то, чтобы суд вынес правонарушителям представление по месту работы. Он признал, что довести дело до судебного рассмотрения было непросто.

«Все, кто будет жестоко обращаться с животными, должны знать: в мае президент подписал закон, увеличивающий ответственность за жестокое обращение с животными, и это только начало. Мы будем добиваться увеличения штрафов и привлекать всех живодеров к ответственности. Животные под защитой закона», — сказал Тимур Арипов.

Очевидцы жестокого обращения с животными, могут обратиться в органы внутренних дел по телефону «102» или письменно к ОЗЖ «Mehr va oqibat» в Facebook.