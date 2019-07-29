Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь 31 июля-1 августа с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.