Строительством второго терминала нового аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации в Ташкенте займутся швейцарские компании, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари», реализующая проект.

Контракт на проектирование и строительство «Терминала-2» подписан в столице между «Узбекистон темир йуллари» и компаниями B&A Contractors S. A. и IT Engineering S. A., входящими в состав Mabetex Group.

Новый аэропорт строится на базе аэродрома «Ташкент-Восточный», где раньше размещалась военно-транспортная авиация. Первый терминал будет предназначен для встреч глав государств, официальных лиц и делегаций. Второй рассчитан на обслуживание представителей деловых кругов и других пассажиров, сообщала ранее «Узбекистон темир йуллари». В новом воздушном комплексе также будет функционировать грузовой терминал.





«Терминал-2» будет иметь пропускную способность 1000 пассажиров в час. Здание предлагается выполнить в форме мистической птицы Хумо (ранее в виде птицы Хумо планировалось построить четвертый терминал международного аэропорта Ташкента, но проект был отменен).

Терминал из трех этажей включит в себя отель, рестораны, торговый центр, авиакассы, обменные пункты и другие объекты. В нем будут зоны для разных класса пассажиров: «Эконом», CIP и VIP. Сдача нового комплекса в эксплуатацию намечена на сентябрь 2021 года.

Новый аэропорт строится согласно постановлению президента Узбекистана от июня 2017 года. Ранее сообщалось, что первый этап проекта будет завершен в 2020 году. В настоящее время продолжается строительство взлетно-посадочных полос.