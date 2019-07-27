Строительством второго терминала нового аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации в Ташкенте займутся швейцарские компании, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари», реализующая проект.
Контракт на проектирование и строительство «Терминала-2» подписан в столице между «Узбекистон темир йуллари» и компаниями B&A Contractors S. A. и IT Engineering S. A., входящими в состав Mabetex Group.
Новый аэропорт строится на базе аэродрома «Ташкент-Восточный», где раньше размещалась военно-транспортная авиация. Первый терминал будет предназначен для встреч глав государств, официальных лиц и делегаций. Второй рассчитан на обслуживание представителей деловых кругов и других пассажиров, сообщала ранее «Узбекистон темир йуллари». В новом воздушном комплексе также будет функционировать грузовой терминал.
«Терминал-2» будет иметь пропускную способность 1000 пассажиров в час. Здание предлагается выполнить в форме мистической птицы Хумо (ранее в виде птицы Хумо планировалось построить четвертый терминал международного аэропорта Ташкента, но проект был отменен).
Терминал из трех этажей включит в себя отель, рестораны, торговый центр, авиакассы, обменные пункты и другие объекты. В нем будут зоны для разных класса пассажиров: «Эконом», CIP и VIP. Сдача нового комплекса в эксплуатацию намечена на сентябрь 2021 года.
Новый аэропорт строится согласно постановлению президента Узбекистана от июня 2017 года. Ранее сообщалось, что первый этап проекта будет завершен в 2020 году. В настоящее время продолжается строительство взлетно-посадочных полос.
Djavdat Shakhnoza
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Дело Mabetex — российский коррупционный скандал. Утверждалось, что швейцарская строительная фирма Mabetex Engineering и её дочерняя структура Mercata Trading & Engineering SA выплатили миллионы долларов США ряду российских госчиновников в качестве взяток за выгодные контракты, в частности, контракт на реставрационные работы в Московском Кремле. Расследование этого дела велось властями России, Швейцарии и Италии.
https://ru.m. wikipedia. org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_Mabetex
Ura Krivoff
На памяти корупционный скандал компании Мабетекс на реконструкции Кремля. Тогда речь шла о 80 млн. которая компания выплатила в виде взятки за обьект. Почему на такие объекты не проводят открытые тендерные торги?
Ойбек Абдусаттаров
Кстати, мой дом снесут, а мне надо будет на улице жить, или как?