Посол Узбекистана в Китае и Монголии Бахтиёр Саидов одновременно назначен послом страны в Филиппинах с резиденцией в Пекине, сообщило ИА «Дунё».

Бахтиёр Саидов вручил верительные грамоты президенту Филиппин Родриго Роа Дутерте 24 июля.

Глава Филиппин отметил активную тенденцию развития двусторонних отношений между Филиппинами и Узбекистаном, в том числе в рамках ООН. Он подчеркнул наличие между двумя странами «множества общих интересов в различных сферах сотрудничества». Особо выделены такие направления, как политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, борьба с экстремизмом, терроризмом и наркоторговлей, отмечается в сообщении.

Бахтиёр Саидов возглавил дипломатическую миссию Узбекистана в Китае в июле 2017 года. В апреле 2018 года он стал одновременно послом и в Монголии.