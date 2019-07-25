Пожар в андижанской махалле «Маданият», произошедший 24 июля, распространился на три дома — №№2, 4 и 6, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ликвидации пожара участвовали четыре пожарных автоэкипажа. «В результате оперативных действий огнеборцев пожар был ликвидирован и не допущено получение травмирования и гибели людей», — подчеркнула пресс-служба министерства.

Впоследствии пожара уничтожены крыша, потолок и домашнее имущество в доме №4 на площади 50 кв. м, а также крыша и потолок в домах №№ 2 и 6 на площади 15 кв. м. От огня спасены строительные конструкции жилых домов на площади 250 кв. м.

Из-за отсутствия противопожарных стен или разрывов между зданиями огонь за короткое время распространился на соседние дома, отметила пресс-служба.

Предположительная причина пожара — детская шалость с огнем. Материальный ущерб уточняется.