В Андижанской области строится завод Forward-TH Sports, который будет выпускать мячи для мировых турниров ФИФА и УЕФА. Об этом говорилось 22 июля на встрече посла Узбекистана в Пакистане Фурката Сидикова с владельцем компании Forward Group Хваджой Маъсудом Ахтаром, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Компания Forward Group производит спортивные товары, а ее подразделение Forward Sports — в основном, футбольные мячи, что позволило ей стать официальным и единственным поставщиком мячей для чемпионатов мира по футболу ФИФА в 2014 и 2018 годах, а также Лиги чемпионов УЕФА.

Хваджа Маъсуд Ахтар напомнил, что в 2018 году в Андижанской области было учреждено узбекско-пакистанское совместное предприятие по производству брендовых футбольных мячей Adidas для международных футбольных соревнований и рынка стран СНГ.

Как отмечает пресс-служба МИДа, компания Forward Group не осуществляет инвестиционную деятельность в иностранных государствах ради обеспечения конфиденциальности «ноу-хау» и технологий, а также сохранения качества товаров на высшем уровне.

«Вместе с тем, учитывая экономический потенциал Узбекистана, было принято решение о реализации первого зарубежного инвестпроекта Forward Group именно в нашей республике», — говорится в сообщении.

Строящийся с 2017 года в Андижанской области завод, как утверждается, не имеет аналогов на пространстве СНГ и Европы. Привезенное в Узбекистан оборудование является единственным в своем роде и считается дорогостоящим объектом коммерческой тайны и интеллектуальной собственности. Производственный потенциал совместного предприятия составляет до 3000 мячей в месяц.

«Производство мячей для мировых футбольных турниров УЕФА и ФИФА и других под брендом „Сделано в Узбекистане“ будет демонстрировать качество и производственный потенциал нашей республики», — отмечается в сообщении.

В завершение встречи пакистанский бизнесмен подчеркнул, что в случае успешной реализации проекта Forward-TH Sports в Андижанской области его компания планирует реализовать в Узбекистане новые инвестпроекты в сфере производства спортивных сумок и одежды для мировых футбольных клубов.