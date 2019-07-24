Директор узбекско-арабского совместного предприятия Grand Duet Шерзод Сабиров обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) Узбекистана.

С 2003 года предприятие Grand Duet оказывало услуги бизнес-центра в Шайхантахурском районе Ташкента. Однако из-за строительства Tashkent City предприятие попало под снос.

В сносимом здании также находился ресторан Ezidyor. С учетом этого столичному хокимияту было поручено передать в ведение предприятия ресторан «Саёхат».

Как обратил внимание Spot, в начале года на обсуждение выносился проект постановления правительства, подготовленный столичным хокимиятом, где предлагалось передать компании ресторан «Саёхат» в Мирзо-Улугбекском районе.

Однако передачи не произошло, в результате чего предприниматель вынужден был прекратить деятельность и уволить свыше 100 работников.

Поскольку Grand Duet является членом ТПП, в феврале палата подала заявление в Чиланзарский административный суд о передаче ресторана «Саёхат» в ведение Grand Duet. Решением суда от 16 мая иск был полностью удовлетворен.

Торгово-промышленная палата считает, что законные интересы предпринимателя можно будет считать полностью защищенными, только когда решение суда будет выполнено на практике.

Отметим, что 100% доли ресторана «Саёхат» (ООО Toshkent Sayohat Servis) принадлежит Центру по управлению муниципальными активами хокимията Ташкента.