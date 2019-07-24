С 1 октября ставка акцизного налога на алкогольную продукцию повысится в среднем на 10%, на табачную продукцию — на 20%, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

По данным издания Spot этом году акциз на алкоголь и табак уже повышался с 1 июля на 20%.

Срок действия ранее выданных лицензий на деятельность по производству спирта и алкогольной продукции продлен до 1 января 2020 года.

Кроме того, с 15 августа на 20% повышается ставка акцизного налога при реализации сжатого газа конечному потребителю.

Новые ставки утверждены указом президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию регулирования производства и реализации отдельных видов продукции, подлежащих обложению акцизным налогом».