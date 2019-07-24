Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым состоялся 24 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав благополучия и процветания народу Узбекистана.

Главы государств отметили укрепление отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами и обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, международной и региональной политики.

Поблагодарив за поздравления, президент Узбекистана пожелал президенту Туркменистана успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа в Национальной туристической зоне «Аваза».

Сегодня президента Узбекистана в телефонных разговорах поздравили с днем рождения также главы Таджикистана и Кыргызстана.