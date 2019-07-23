Житель Яккабагского района Кашкадарьинской области облил заместителя хокима района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева бензином и поджег его.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, замхокима получил ожог 35−40% тела и был госпитализирован.

Инцидент произошел 20 июля примерно в 17:30, когда замхокима (1976 г. р.) руководил работами по сносу торговых объектов компании «Хисор Сарлочин». Сотрудник предприятия Б. И. (1963 г. р.) плеснул в лицо Мансуру Таймаеву бензин из пластиковой тары и поджег его.

Прокуратура Яккабагского района возбудила уголовное дело в отношении Б. И. по части 1 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). Ведется следствие.

Радио «Озодлик» сообщает, что предприниматель пытался защитить двухэтажный магазин и цех, построенные в кредит, не соглашаясь на снос по программе «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») без соответствующей компенсации, а замхокима намеревался самостоятельно снести эти объекты бульдозером.