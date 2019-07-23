Группа археологов во главе с академиком Эдвардом Ртвеладзе установила расположение древнего города Александрии Оксианской. Памятник находится на месте городища, называемого в народе Кампыртепа, в Сурхандарьинской области. Это развалины портового города, заложенного на Амударье, которая в древности называлась Окс. Об этом на пресс-конференции 22 июля сообщил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Результаты 40-летних исследований ученые представят на археологической конференции в рамках Недели культурного наследия «Узбекистан — перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры». Мероприятие пройдет 22−26 августа в Ташкенте, Термезе, Самарканде и Бухаре, отметили в пресс-службе Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Городище Кампыртепа было открыто в 1979 году при маршрутных обследованиях археологических памятников долины Амударьи от Термеза до Келифа. «Городище было маленькое и компактное. Мы обнаружили древнегреческий храм, цитадель, ворота, террасу, спускавшуюся вниз до линии Амударьи. Здесь же были найдены первые черепки керамики эллинистической эпохи», — рассказал археолог Эдвард Ртвеладзе.

Ученый добавил, что он очень осторожен в своих гипотезах и доказывает их десятилетиями. Но на этот раз, по его словам, нет никаких сомнений в том, что

упоминаемая в трудах древнегреческого историка и географа Птолемея и являющаяся уникальным памятником эллинистической культуры в Центральной Азии Александрия Оксианская расположена в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Гипотеза о расположении памятника подтверждается, прежде всего, размерами города-порта, протянувшегося вдоль Окса с запада на восток на более чем 400 м, а также развитием градостроительной структуры, состоящей из укрепленного фруриона — крепости с воротами, улицей и святилищем-храмом, некрополя и гавани, включавшей порт с маяком, бухту для стоянки кораблей и пристань, где находились торговые пункты и ремесленные (керамические) мастерские.

«Планируется создание соответствующей инфраструктуры для более удобного осмотра памятника туристами. Также, возможно, будет открыт музей, посвященный Александрии Оксианской», — сказал вице-премьер Азиз Абдухакимов. Он добавил, что для популяризации этого уникального места, а также охраны исторического памятника будет разработана специальная программа.

Во время Недели культурного наследия будет презентована инсталляция Александрии Оксианской в формате 3D, которая позволит детально ознакомиться с археологическим памятником в его первоначальном облике.