Программу празднования 30-летия Конвенции ООН о правах ребенка утвердил постановлением от 17 июля Кабинет Министров Узбекистана, сообщила Norma.uz.

Программа состоит из четырех блоков:

повышение эффективности всех уровней образования в сфере прав ребенка — создадут информационные детские ресурсные центры , организуют просветительские мероприятия, в школах, лицеях, колледжах и вузах проведут общенациональный урок, посвященный этой дате, соответствие требованиям Конвенции будут учитывать при определении лучшей школы года;

— создадут , организуют просветительские мероприятия, в школах, лицеях, колледжах и вузах проведут общенациональный урок, посвященный этой дате, соответствие требованиям Конвенции будут учитывать при определении лучшей школы года; совершенствование методов и форм защиты прав и законных интересов детей с учетом инновационных технологий — на сайтах госорганов появятся специальные разделы, на сайтах учреждений системы образования — обучающие страницы, будут созданы онлайн-группы по обсуждению вопросов защиты детей от насилия;

— на сайтах госорганов появятся специальные разделы, на сайтах учреждений системы образования — обучающие страницы, будут созданы проведение национальных и международных информационно-просветительских мероприятий — в профильном комитете Законодательной палаты заслушают информацию министра народного образования о состоянии и тенденциях развития правовой грамотности в школах, проведут Международный форум по социальной защите детей ;

— в профильном комитете Законодательной палаты заслушают информацию министра народного образования о состоянии и тенденциях развития правовой грамотности в школах, проведут ; подготовка и издание литературы — для студентов педагогических вузов издадут пособие «Международное право: права ребенка», выйдет учебное пособие «Деятельность органов внутренних дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних» и т. д.

Конвенция принята 20 ноября 1989 года. Он закрепила универсальные личные и социально-экономические права детей, принципы и меры по их обеспечению и защите. Узбекистан ратифицировал документ в 1992 году.