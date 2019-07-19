Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 июля посетил Хавастский район Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Это второй за год визит президента сюда. В ходе предыдущей поездки 19 февраля руководитель страны дал поручения по обновлению центра поселка Хаваст. Теперь здесь возводятся 30 пятиэтажных домов на 760 квартир, из них 600 — в категории доступного жилья.





В районном центре строятся также новые здания местных органов власти и управления, учреждения образования и культуры, пункты торговли и обслуживания.

Президент поинтересовался стоимостью и качеством материалов, используемых в строительстве. Он отметил необходимость повышения уровня локализации и снижения себестоимости стройматериалов.

Шавкат Мирзиёев дал поручения по тщательному планированию развития района с учетом тенденций урбанизации, прокладки коммуникационных сетей, трудоустройства населения и эффективного использованию свободных земель.

Президенту представили информацию об улучшении водопроводной сети в Сырдарьинской области. За последние годы проложено 1164 км водопроводных труб, возведены 57 станций подачи воды и других сооружений. К началу 2020 года намечено довести уровень обеспеченности жителей области питьевой водой до более чем 88%.

Глава государства ознакомился с условиями жизни в районном центре, а затем отправился на поле фермерского хозяйства «Саховат» Хавастского района. Хозяйство при предприятии «Бек кластер» в нынешнем сезоне собрало 455 тонн урожая зерна и получило более 314 млн сумов чистой прибыли. На высвободившихся площадях посажены экспортоориентированные зернобобовые культуры. Вместе с тем на 50 га выращивается хлопчатник.

Глава государства поинтересовался, как развивается хлопчатник. Фермеры отметили, что благодаря строительству Сардобинского водохранилища и выделению из бюджета свыше 10 млрд сумов Сырдарьинской области на борьбу с вредителями становится возможным получение высоких урожаев.

«В чем вообще цель возделывания земли? Получать доход! Увеличение дохода в первую очередь обеспечивается увеличением урожая. Поэтому необходимо сделать так, чтобы до начала уборочного сезона в каждом кусте прибавилось не менее пяти коробочек, и чтоб на каждом гектаре стало на пять центнеров больше урожая», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В этом году хлопчатник в Сырдарьинской области посажен на 73 тысячах га. Из-за обильных осадков весной посевы на некоторых полях испортились, они были засеяны заново.





Ответственным лицам поручено обеспечить поконтурный контроль всех полей, хлопчатник на которых отстает в развитии, организовать обработку биостимуляторами и системное выполнение всех агротехнических мероприятий.

Глава государства отметил, что в регионе, не имеющем крупных промышленных предприятий, основным источником роста валового регионального продукта и рабочих мест для населения должен выступать малый бизнес.

Президент дал отдельное указание усилить работу по предупреждению преступности и укреплению здоровья населения.