Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Сырдарьинской области во вторник посетил новый жилой массив «Буюк келажак» («Великое будущее») в Гулистане, сообщило УзА.

В прошлом году здесь были сданы в эксплуатацию 8 пятиэтажных домов, где поселились 360 семей. Сейчас продолжается строительство 10 семиэтажных домов на 420 квартир.





Фото: УзА.

«Эти дома должны быть качественными и всесторонне удобными, чтобы каждая семья, переехавшая в новую квартиру, была довольна нами», цитирует Шавката Мирзиёева УзА.

Главе государства были представлены проекты по распространению «сырдарьинского опыта», отмечает агентство.





В городе планируется построить Guliston city — современного городка площадью около 45 га. В нем будут многоквартирное жилье, торгово-развлекательные комплексы, культурные и деловые центры, дворец форумов, образовательные и медицинские учреждения, гостиница, дом ремесленников и другие объекты.

Как сообщает пресс-служба президента, здесь же состоялась презентация новой системы привлечения молодежи в заведения культуры и спортивные комплексы, повышению среди нее компьютерной грамотности и культуры чтения.

«Знания, культура, самоотверженность — прежде всего. Духовность служит основой и для экономики. Мы ничего не пожалеем ради того, чтобы наши дети росли здоровыми, образованными, патриотами. Именно от такой молодежи зависит наш завтрашний день», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также ознакомился с планами по строительству в Сырдарьинской области многоквартирного жилья и спортивных сооружений, развитию сетей питьевого водоснабжения и канализации.

До этого президент посетил Хавастский район, где ознакомился с генеральным планом городка Хаваст. В городке намечено строительство нового центра на основе «мирзачульского опыта».





Фото: Пресс-служба президента.

На территории площадью 42 га вдоль автодороги М-39 будут построены здания местного хокимията и органов управления, центра государственных услуг, банков, многоэтажное жилье, школы, парк, кинотеатр, библиотека, мечеть, рынок, будет улучшена дорожная инфраструктура.