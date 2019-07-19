Агентству по управлению государственными активами поручено поэтапно приватизировать ряд банков с государственной долей — «Алокабанка», «Туронбанка», банка «Асака», Asia Alliance Bank и Sanoat Qurilish Bank. Об этом корреспонденту «Газеты.uz» сообщил глава агентства Ахадбек Хайдаров.

По его словам, планируется реализация различными способами 25% государственной доли в «Туронбанке», 10% акций Asia Alliance Bank намечено выставить на IPO (первичное размещение), 15% — продать частным инвесторам. 10% акций «Алокабанка» будут выставлены на SPO (вторичное размещение).

«Может быть, продадим все акции. Сейчас ведется подготовка», — сказал Ахадбек Хайдаров.

Приватизация «Алокабанка» и банка «Асака» обсуждается с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Sanoat Qurilish Bank — с Международной финансовой корпорацией (МФК).

«Некоторые банки еще не готовы к приватизации. Например, „Алокабанк“ в некоторой степени может быть готов, его акции на рынке выше номинальной стоимости. Другие крупные госбанки должны быть продиагностированы, принять меры по улучшению финансового состояния… Сейчас по графику ведутся оценочные работы. После нее подготовим документы по приватизации и осенью можем разместить акции некоторых банков, скажем, „Алокабанка“ и „Туронбанка“», — отметил Ахадбек Хайдаров.

Директор Агентства по управлению госактивами заявил, что приватизация государственных мобильных операторов сейчас на повестке дня не стоит.

«Мы разработали новую стратегию, мы должны решить, какие сферы должны остаться у государства, какие нужно отдать частному сектору. В сферах, где успешно действуют частные компании, участие государства может быть не нужно. Например, сфера услуг, а именно гостиничный бизнес — здесь частный сектор будет более эффективен. Можно будет приватизировать все гостиницы с государственной долей (гостиницы „Узбекистан“, „Чорсу“, International и другие)», — сказал он.

Ахадбек Хайдаров указал, что частных инвесторов планируется привлечь в винодельческую и ликеро-водочную отрасли, энергетическую сферу и другие.

Магистральные электрические сети могут остаться в расположении государства, а предприятия, генерирующие электроэнергию, операторы, могут быть приватизированы в рамках государственно-частного партнерства или прямой продажи. Но сначала необходимо «сформировать правила игры в этой сфере, упорядочить ее, а также определить оптимальные цены», резюмировал он.