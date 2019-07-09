Министерство народного образования Узбекистана сообщило об увольнении главы Касансайского районного отдела народного образования Наманганской области.

2 июля издание Kun.uz рассказало, что учителей школы №54 Касансайского района привлекли к принудительному труду — бетонированию набережной реки возле села Намун.

Изучив ситуацию, МНО выяснило, что 28 июня директоры школ получили поручение организовать работы по благоустройству и залить бетоном указанную территорию в рамках госпрограммы «Обод марказ» («Благоустроенный центр»). Каждому учебному учреждению выделили участок по 10 м.

29 июня 80 сотрудников системы народного образования под видом «субботника» были принудительно привлечены к благоустройству и бетонированию дорожки шириной 1,5−2 м и длиной 410 м.

Исполняющий обязанности заведующего Касансайским райОНО Ф. Н. уволен. На его место назначена М. Аллохонова.

4 июля МНО направило письмо генеральному прокурору для принятия мер в отношении должностных лиц, привлекших работников школ к принудительному труду.