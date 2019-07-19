За первое полугодие судами по гражданским делам рассмотрено 91744 дела, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил «Газете.uz» представитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Вынесены 38630 судебных приказов о взыскании обязательных платежей на сумму более 42 млрд сумов. Данные показатели уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 76,7% и 65,3% соответственно.

По рассмотренным гражданским делам вынесено 79420 судебных решений, по которым более 84,4% требований удовлетворено.

В ходе выездных судебных заседаний рассмотрены 35209 гражданских дел. Проведено 3608 встреч и открытых диалогов с населением.

Кроме этого, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрены 558 дел. Отменено 190 решений судов первой инстанции и изменено 70 судебных решений.