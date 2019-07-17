Открытие автозаправочной станции «Татнефть» состоялось в Уртачирчикском районе Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбекнефтегаза».

Многотопливная станция расположена на 5-м км автодороги Ташкент — Нурафшон на массиве Ахунбабаева. На АЗС будет доступен бензин марок Аи-95, Аи-92 и дизельное топливо производства «ТАНЕКО» — нефтеперерабатывающего комплекса, входящего в группу «Татнефть», бензин Аи-80 производства Узбекистана, а также метан.

В дальнейшем планируется расширение российской сети. Как мы писали ранее, «Татнефть» намерена открыть в Ташкентской области 22 станции.