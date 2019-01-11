Российская нефтяная компания «Татнефть» планирует создание сети автомобильных заправок в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в компаниях «Узнефтепродукт» и «Узбекнефтегаз».

На первом этапе «Татнефть» развернет сеть АЗС в Ташкентской области. «В Ташкенте пока не планируют строить заправки. Хотят начать с регионов, в первую очередь, с Ташкентской области», — сообщили в «Узнефтепродукте».

В компании добавили: «„Татнефть“ будет сама завозить бензин, наша инфраструктура фактически им не нужна. Единственное — они могут арендовать наши резервуары для хранения готовой продукции. Как и „Лукойл“ и Jizzakh Petroleum».

В пресс-службах Торгово-промышленной палаты и Агентства государственных услуг сообщили, что российская компания 26 декабря зарегистрировала сбытовую дочернюю структуру ООО «Татнефть-АЗС-Ташкент» в городе Нурафшоне (административный центр Ташкентской области).

В хокимияте области заявили, что реализация проекта начнется в марте. На начальном этапе планируется построить 22 заправки в районах Ташкентской области.

В ноябре в «Узбекнефтегазе» состоялась встреча заместителя премьер-министра Алишера Султанова и генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова.

«Татнефть» — один из крупнейших российских нефтяных холдингов, занимающийся нефтегазодобычей, нефтепереработкой, нефтехимией, а также имеющий шинный комплекс и сеть АЗС. По данным сайта компании, в ее составе действует более 690 АЗС в России и других странах.